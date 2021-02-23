Son Dakika | Altının kilogramı 410 bin liraya yükseldi
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Son Dakika | Altının kilogramı 410 bin liraya yükseldi

23.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:36
Son Dakika | Altının kilogramı 410 bin liraya yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 410 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 410 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 408 bin lirayı, en yüksek ise 410 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 410 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 971 milyon 918 bin 706,38 lira, işlem miktarı ise 2.388,53 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 975 milyon 535 bin 942,28 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 406.500,001.795,95
En Düşük 408.000,001.801,90
En Yüksek410.600,001.816,50
Kapanış410.000,001.811,90
Ağırlıklı Ortalama 409.107,741.809,84
Toplam İşlem Hacmi (TL)971.918.706,38

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.388,53

Toplam İşlem Adedi92

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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