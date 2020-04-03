Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altının gram fiyatı 347 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Saat 11.40 itibarıyla gram altın 346,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 557 liradan, cumhuriyet altını ise 2.307 liradan satılıyor.

Güne 344 liradan başlayan gram altın fiyatları 347 liraya çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın saat 11.40 itibarıyla 346,6 liradan işlem görüyor. ÇEYREKVE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Aynı dakikalarda çeyrek altın 557 liradan, cumhuriyet altını ise 2.307 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.611 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlarla birlikte, belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti. Küresel piyasalar merkez bankalarının ve ekonomi yönetimlerinin aldığı önlemlerin rağmen virüs salgınına ilişkin endişelerle düşmeye devam ediyor. 'GRAM ALTINDA 350 LİRA GÜNDEME GELEBİLİR' Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.570 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. Analistler, gram altında 344 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu kaydetti. GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN