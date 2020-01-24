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Son Dakika: Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi

Son dakika: Fetullahçı Terör Örgütü üyesi firari eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'de görüntülenmesinin ardından Adalet Bakanlığı, eski futbolcunun ABD'den iadesini istedi.

24.01.2020 18:08 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:18
Son Dakika: Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi firari eski futbolcu Arif Erdem, ABD'de ortaya çıkmasının ardından harekete geçti.

ABD'DE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi firari eski futbolcu Arif Erdem, ABD'de görüntülendi. Erdemin, eşiyle beraber bir restorandan çıkarak yeni olduğu anlaşılan lüks bir araçla uzaklaşması dikkati çekti.

DARBE GİRİŞİMİ SONRASI KAÇMIŞTI

Örgütün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Arif Erdemin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 23 Temmuzda eşi ve iki çocuğuyla İpsala Hudut Kapısından yurt dışına çıktığı belirlendi. Türkiye'den beraberinde götürdüğü paralarla önce Yunanistan'a geçen Erdem, daha sonra ABD'ye yerleşti.

ADALET BAKANLIĞI ABD'DEN İADESİNİ İSTEDİ

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi firari eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'de görüntülenmesinin ardından Adalet Bakanlığı, eski futbolcunun ABD'den iadesini istedi.


Haber Videosu

: Son Dakika: Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi
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HABER YORUMLARI (1)

  • ALİ YİLMAZ:
    Harekete gecse ne olur Amerika Krimi teslim etmisde bunu teslim edecek Bu zaten piyon bile degil Ugrasmaya degmez
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