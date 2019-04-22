ABD, İran'dan Petrol İthal Eden Ülkelere 2 Mayıs'tan Sonra Yaptırım Uygulayacak

ABD hükumeti, 2 Mayıs'tan itibaren İran'dan petrol ithal edecek ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı.

ABD, İran'dan petrol ihracatı muafiyetine son verdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan petrol ithalatı için aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeye Kasım 2018'de verilen ve süresi 2 Mayıs'ta sona erecek muafiyet süresini uzatmama kararı aldı.Muafiyetin bazı ülkeler için uzatılması bekleniyordu.

TÜRKİYE DAHİL 8 ÜLKEYE MUAFİYET TANIMIŞTI

ABD daha önce 180 gün için; Çin, Güney Kore, Hindistan, İtalya, Japonya, Tayvan, Yunanistan ve Türkiye'ye muafiyet tanımıştı. Muafiyetin kaldırılacağı haberlerinin ardından bu sabah Brent petrol fiyatı yüzde 3 yükselerek 74,31 dolara çıkmış, Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.