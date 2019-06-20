Son Dakika! ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye yaptırım geçerli bir seçenek

ABD Dışişleri Bakanlığından S-400'lerle ilgili açıklama geldi. Açıklamada "S-400'ler üzerinden Türkiye'ye yaptırım uygulamak geçerli bir seçenek. ABD ve diğer NATO üyeleri Türkiye'ye S-400'ler almak dışında seçenekleri olduğunu söylüyor." ifadelerine yer verildi.