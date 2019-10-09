Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulmasını isteyen AB'den Türkiye'ye ödeme tehdidi

09.10.2019 17:27

Türkiye'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Avrupa Birliği'nden (AB) ilk açıklamayı Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker yaptı. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Juncker, Ankara'ya itidalli davranma ve Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nı durdurma çağrısı yaptı. Juncker, "Suriye harekatını durdurun, 'güvenli bölge' için ödeme yapmayacağız" dedi.

Juncker konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"AB'DEN MALİYETİNİ ÜSTLENMESİNİ BEKLEMEYİN"

"Türkiye'nin Suriye sınırında anlamamız gereken güvenlik kaygıları var. Ancak Türkiye ve diğer aktörlere itidal çağrısında bulunuyoruz. Plan, sözde bir güvenli bölge oluşturulmasını da içeriyorsa, AB'den hiçbir şekilde maliyetini üstlenmesini beklemeyin."