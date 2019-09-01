A Milli Basketbol Takımımız, Japonya'yı 86-67 mağlup etti!
A Milli Basketbol Takımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Japonya ile karşılaştı. 12 Dev Adam mücadeleden 86-67'lik skorla galip ayrıldı.
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıktı. E Grubu'nda yer alan milliler, Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde Japonya ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, tarihinde ilk kez Japonya ile bir resmi müsabakada karşılaştı. Maçı başından sonuna kadar üstün götüren millilerimiz, karşılaşmadan 86-67'lik skorla galip ayrıldı.
WİLBEKİN KADRODA YER ALDI
Türkiye, Japonya maçına Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova, Semih Erden ilk beşiyle başladı. Sakatlığı nedeniyle turnuva öncesi bazı antrenmanlarda yer alamayan Scottie Wilbekin, maç kadrosunda yer aldı.
TÜRK TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Milli takımı, turnuvadaki ilk maçında Türk vatandaşlar da yalnız bırakmadı. Türk basketbolseverler, milli takımımıza ilk dakikadan itibaren destek verdi.
SALI GÜNÜ RAKİP ABD
Milliler gruptaki ikinci maçını Salı günü TSİ 15:30'da ABD ile oynayacak.