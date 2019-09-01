A Milli Basketbol Takımımız, Japonya'yı 86-67 mağlup etti!

01.09.2019 13:05

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıktı. E Grubu'nda yer alan milliler, Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde Japonya ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, tarihinde ilk kez Japonya ile bir resmi müsabakada karşılaştı. Maçı başından sonuna kadar üstün götüren millilerimiz, karşılaşmadan 86-67'lik skorla galip ayrıldı.

WİLBEKİN KADRODA YER ALDI

Türkiye, Japonya maçına Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova, Semih Erden ilk beşiyle başladı. Sakatlığı nedeniyle turnuva öncesi bazı antrenmanlarda yer alamayan Scottie Wilbekin, maç kadrosunda yer aldı.

Ersan 17, Melih 17, Cedi 12 ve Furkan da 10 sayıyla oynadı.

TÜRK TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Milli takımı, turnuvadaki ilk maçında Türk vatandaşlar da yalnız bırakmadı. Türk basketbolseverler, milli takımımıza ilk dakikadan itibaren destek verdi.

SALI GÜNÜ RAKİP ABD

Milliler gruptaki ikinci maçını Salı günü TSİ 15:30'da ABD ile oynayacak.