A Milli Basketbol Takımımız, Çekya'ya 91-76 yenildi!

A Milli Basketbol Takımımız, Dünya Kupası E grubu 3. maçında Çekya'ya 91-76 mağlup olarak grubunu 3. tamamladı ve turnuvaya veda etti.

05.09.2019 13:20
A Milli Basketbol Takımımız, Çekya'ya 91-76 yenildi!

Milliler, E Grubu son karşılaşmasında kendisi gibi 2. tura yükselme mücadelesi veren Çekya ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam, rakibini yendiği taktirde 2. tura yükselecekti ve olimpiyat elemelerine katılmayı garantileyecekti. Ancak millilerimiz mücadeleden 91-76'lık skorla mağlup ayrıldı ve son 16'ya kalamadı. Grubundaki ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup eden 12 Dev Adam, ikinci maçta ABD'ye 93-92 mağlup olmuştu. A Milliler, olimpiyat elemeleri için klasman maçlarına çıkacak.

WİLBEKİN İLK BEŞTE YER ALDI

A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, Japonya ve ABD maçlarındaki ilk beşte değişiklik yaptı. Türkiye'de ilk iki karşılaşmada ilk beşte oyuna başlayan Doğuş Balbay, Çekya mücadelesine yedek başladı. Sakatlığının ardından Japonya karşılaşmasında yedek soyunmasına rağmen süre alamayan ve Dünya Kupası'ndaki ilk maçına ABD karşısında çıkan Scottie Wilbekin ise kritik mücadelede ilk beşte yer aldı. Milli takımda ayrıca Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Semih Erden ilk beşte görev aldı.

TÜRK TARAFTARLAR BÜYÜK DESTEK VERDİ

Türk taraftarlar, ilk 2 karşılaşmada olduğu gibi millileri yalnız bırakmadı ve Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki yerlerini alarak takımlarına destek verdi. Türkiye'nin ABD ile yaptığı karşılaşmada milli takıma destek veren Çinli basketbolseverler de iki ekip arasındaki karşılaşmayı tribünden izledi.

A Milli Basketbol Takımımız, Çekya'ya 91-76 yenildi!
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YORUMLAR (55)

  • GERCEKCİ:
    Yazik cok yazik bu 12 dev adam ne hallere düstü simdi 12 cüce oldular. bizi sadece OBRADOVIC kurtarir ufuk sarica ya bu takim 1 boy yüksek geldi.
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  • ZİYAA:
    Ufuk Sarıca istifa etmeli. Hem Avrupa şampiyonasında hemde Dünya şampiyonasında potaya gömüldük.
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  • BAŞSORUMLU UFUK SARICA-MOLA AL LÜTFEN:
    Yorumlarda ya birbirimize hakaret ediyor yada kendimizi başka türlü yaralıyoruz. Oysa gerçek şu Basketbol milli takımımızın iyi bir jenerasyonu vardı ancak maalesef bir teknik direktörü yok. Maçlarda izlediniz mi adam kenarda ya tırnağını yiyor ya da donmuş gibi bakıyor. Ali Muhammedi neden takıma almadı, Buğrahan gibi iğne deliğinden pas veren bir oyuncuya çek maçında neden az şans tanıdı izahı yok. Takımda ne taktik ne disiplin ne inanç var. Herkes ne denk gelirse taktiğiyle oynuyor. Utanabiliriz
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  • KÖSTEK DEĞİL DESTEK OLUN:
    Ne vatanperver milletiz be alkışlıyorum tüm yorum yazanları. . . Yazıklar olsun bu yorum yazanlara . . . Tebrikler çocuklar Abd karşısında güzel oyun çıkardılar japonyayı mağlup ettiler. . . Bazen şans yanınızda olmayabiliyor
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  • BASKETBOL TAKIMINDAN İKTİDARA YÜKLENMEK:
    MEMLEKETİM: Arkadaş ister yaş DOKSAN olsun ister YÜZDOKSAN olsun ''HEP DESTEK TAM DESTEK'' niye yıllarca Futbol Milli Takımımıza destek olduk ne kazandık kazandın 1 Avrupa veya Dünya şampiyonluğun mu var hadi bunları geçtim bundan yıllar yıllar önce Galatasaray''ın UEFA ile Süper Kupa şampiyonluğun, dan başka hangi Avrupa Ligi Şampiyonluğumuz var hemde Milyarlarca TL yatırım destek prim verilmesine rağmen hatırlayın geçmiş yıllar, da daha maç başlamadan kampta prim kavgaları oluyordu sesiniz çıksa
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  • BURASI İÇİ TÜRK GİBİ DIŞI DIŞ MONTAJLAR:
    Türk Milli Basketbol Takımımızı ALÇAKÇA eleştiri ötesi hakaret küfür edenler sizlerin binlerce tl para verip bilet aldığınız maçta MAAL MAALL bağırdığınız futbol takımları ne başarısı var ne başarısı Avrupa veya Dünya şampiyonlukları mı var şans eseri fransayı yendik sizlerinde G. . . . kalktı eeeee sonra İzlanda ne yaptı evire çevire yendi o zaman suspus olanlar şimdi ağızların, dan salyalar akarak saldıyorsunuz söyleyin hangi futbol takımımızın Avrupa ligi şampiyonluğu var söyleyin LAANNN AHMAKLAR
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  • MERT:
    Bu işin vatanseverlikle ne alakası var kardeşim. Burda yazı yorum yapan herkes vatansever olduğu için zaten yazıyor. Doğru söylüyorlar biz millet olarak ya zirve yapıyoruz yada dibini buluyoruz. bir ortası bulamadık gitti. . ABD başa baş oynamamız bizim rakiplerimizin diğerleri olduğunu unutturdu. ne kazandık şimdi keşke Abd 30 sayı fark atsaydı da çekleri yenseydik.
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