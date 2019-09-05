A Milli Basketbol Takımımız, Çekya'ya 91-76 yenildi!

05.09.2019 13:20

Milliler, E Grubu son karşılaşmasında kendisi gibi 2. tura yükselme mücadelesi veren Çekya ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam, rakibini yendiği taktirde 2. tura yükselecekti ve olimpiyat elemelerine katılmayı garantileyecekti. Ancak millilerimiz mücadeleden 91-76'lık skorla mağlup ayrıldı ve son 16'ya kalamadı. Grubundaki ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup eden 12 Dev Adam, ikinci maçta ABD'ye 93-92 mağlup olmuştu. A Milliler, olimpiyat elemeleri için klasman maçlarına çıkacak.

WİLBEKİN İLK BEŞTE YER ALDI

A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, Japonya ve ABD maçlarındaki ilk beşte değişiklik yaptı. Türkiye'de ilk iki karşılaşmada ilk beşte oyuna başlayan Doğuş Balbay, Çekya mücadelesine yedek başladı. Sakatlığının ardından Japonya karşılaşmasında yedek soyunmasına rağmen süre alamayan ve Dünya Kupası'ndaki ilk maçına ABD karşısında çıkan Scottie Wilbekin ise kritik mücadelede ilk beşte yer aldı. Milli takımda ayrıca Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Semih Erden ilk beşte görev aldı.

TÜRK TARAFTARLAR BÜYÜK DESTEK VERDİ

Türk taraftarlar, ilk 2 karşılaşmada olduğu gibi millileri yalnız bırakmadı ve Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki yerlerini alarak takımlarına destek verdi. Türkiye'nin ABD ile yaptığı karşılaşmada milli takıma destek veren Çinli basketbolseverler de iki ekip arasındaki karşılaşmayı tribünden izledi.