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Ruhsar Pekcan, Koronavirüs, Ekonomi, Güncel

Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa, koronavirüs fırsatçıları için toplanacak

Son dakika: Koronavirüs fırsatçılarına ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bu cezalarla ilgili Reklam Kurulu, 25 Mart'ta, 1995 yılından bu yana ikinci defa olağanüstü toplanacak. Panik yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

12.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:31
Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa, koronavirüs fırsatçıları için toplanacak

Koronavirüs fırsatçılarına ilişkin yaptıkları denetim çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 81 ilde fırsatçılara karşı denetimlerin başladığını ve Reklam Kurulu'nun 25 yıl sonra ilk defa koronavirüs fırsatçılığı sebebiyle toplantı gerçekleştireceğini açıkladı.

81 İLDE EŞ ZAMANLI DENETİM

Pekcan, virüs nedeniyle bazı ürünlerde yapılan fiyat artışları ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan açıklamasında, "81 ilde eş zamanlı olarak hem fiyat artışları tespit edilen ürünlerle ilgili denetimlere başladık. Bu denetimlerde gördük ki gıda konusunda bütün raflar dolu herhangi bir eksik yok" dedi.

25 YIL SONRA İLK DEFA TOPLANACAK

Fırsatçıların ortaya çıkmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pekcan, "Bu cezalarla ilgili Reklam Kurulu, 25 Mart'ta, 1995 yılından bu yana ikinci defa olağanüstü toplanacak. Panik yapacak bir şey yok. Türkiye bu işi Salık Bakanlığımızın koordinasyonunda yönetiyor" ifadelerini kullandı.

Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"GIDA STOKLARINDA EKSİKLİK YOK"

"Gıda perakendecileri birliği de dün bir toplantı yaptılar, bir açıklamada bulundular. Herhangi bir ürünün stokunda herhangi bir eksikliğimiz yok, artı personel eksikliğimizi de yok diyerek bunu açıkça belirttiler. Biz bugün 81 ilde eş zamanlı olarak hem fiyat artışları tespit edilen maskelerle ilgili diğer sağlık malzemeleriyle, hem de gıdalarla ilgili denetimlere başladık. Aynı zamanda bu denetimlerde gördük ki gıda konusunda bu sabah itibariyle bütün raflar dolu ve gıda perakendecilerimizin de gıda fiyatları konusunda olağan dışı herhangi bir artış yok. Ben kendilerine topluma vermiş oldukları bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum.

"SON İKİ GÜNDE 5 BİN 170 ŞİKAYET GELDİ"

Biz bakanlık olarak maskelerle ilgili ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Geçen hafta 13 firmanın ürünü denetim altına alınmış 9'una ceza kesilmişti, ki bizim 10 katına kadar ceza kesme yetkimiz var. Haksız fiyat artışı mobil uygulamamıza yeterince şikayet gelmiyor, kendimiz resen başlattık demiştim. Son iki günde 5 bin 170 şikayet geldi. Hepsinin şikayetlerine tek tek geri dönüş yapacağız. Sağlık Bakanlığı ile koordine şekilde çalışıyoruz.

"PİYASADA MASKE BULUNAMAMASI OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM"

Bildiğiniz üzere maske ve bazı tıbbi teçhizatın ihracat izinlerini Sağlık Bakanlığı'nın ön iznine tabii tuttuk. Bizde 1 milyar 300 milyon üretim kapasitesi varken piyasada maske bulunamaması gerçekten olağanüstü bir durum. Dolayısıyla biz burada gereken yetkilerimizi kullanarak gerekirse haksız fiyat artışları doğrultusunda Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda gereğini yapacağız.

"GEREKLİ İNCELEMELER YAPILIYOR, CEZALAR KESİLİYOR"

"Biz kendi yetki alanımız çerçevesinde gerekli tespitleri yapıyor, gerekli incelemeleri yapıyor idari cezaları kesiyoruz. Bundan böyle bu bilgileri savcılıkla da paylaşıyor olacağız. Firmalarımıza öncelikle iç piyasaya gerekli talep ölçüsünde gerekli malzemenin temin edilmesi konusunda bir kez daha sesleniyorum; biz firmalarımızın ihracatını her zaman destekledik destekliyoruz ama önceliğimiz kendi vatandaşımızın ihtiyacı. Piyasada m95 denilen maskeler bulunmakta. Ama diğer cerrahi maske dediğimiz maskeler bulunmamaktadır. Öncelikle iç piyasaya bu tedariği yapmaları konusunda kendilerine bir kez daha sesleniyorum. İç piyasayı doyursunlar ihracat konusunda onların önünde her zamanki gibi lokomotif olmaya devam edeceğiz. Daha fazla geciktirip ne iç piyasada bu tedirginliği yaratsınlar ne de kendileri uluslararası pazarlarda pazar kaybetsinler. Bir an önce bu sorunu birlikte çözmemiz lazım."

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Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa, koronavirüs fırsatçıları için toplanacak

Haberin Videosu:

95 yıllık Reklam Kurulu, tarihindeki ikinci toplantısını koronavirüs fırsatçıları için yapacak

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