Son anket yayınlandı! 3 parti baraj altında kalıyor
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Son anket yayınlandı! 3 parti baraj altında kalıyor

İstanbul Ekonomi Araştırma, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" başlıklı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Ankete göre yüzde 10'luk seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçiyor. 3. partinin İYİ Parti olduğu araştırmada MHP, HDP ve İYİ Parti'nin baraj altında kaldığı görülüyor.

12.02.2020 21:51 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:01
Son anket yayınlandı! 3 parti baraj altında kalıyor

Araştırma,Türkiye çapında 12 ilde 1537 kişi ile yapılan anketin sonuçlarını açıkladı.

Araştırma şirketi, vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunu sordu. Anket sonucuna göre, AK Parti yüzde 35,9 oy oranını alırken CHP ise 22,7 oy aldı. Ankette İYİ Parti 9.8, MHP 8.3, HDP ise 9.5 oy alarak barajı geçemedi.

3. PARTİ İYİ PARTİ OLDU

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın 1537 kişi ile yaptığı ankette Genel Başkanlığını Meral Akşener'in yaptığı İYİ Parti 3. parti oldu. Ankette 9.8 oy alan İYİ Parti az farkla baraj altında kalıyor.


Haber Videosu

: Son anket yayınlandı! 3 parti baraj altında kalıyor
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