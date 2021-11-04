Son 16'ya kalan takımlar! 3 Kasım UEFA Şampiyonlar Ligi gecenin maçları kaç kaç bitti? 3 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları!
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu gece 4. grup maçlarının ilk maçları oynandı. Birçok sürpriz karşılaşma oldu. Peki 3 Kasım Çarşamba Şampiyonlar Ligi maçları kaç kaç bitti? Tüm maç sonuçları sizlerle...
Şampiyonlar ligi günün maçlarının ardından tüm sonuçlar merak edildi. Peki maçlar kaç kaç bitmiştir? Golleri kimler attı? Yeni puan durumları nasıl?
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI VE SONUÇLARI
Şampiyonlar Ligi 3 Kasım Çarşamba tüm maç sonuçları aşağıdaki gibidir.
- Milan 1 - 1 Porto
- Real Madrid 2 - 1 Shakhtar Donetsk
- Borussia Dortmund 1 - 3 Ajax
- Liverpool 2 - 0 Atlético de Madrid
- Man. City 4 - 1 Club Brugge
- RB Leipzig 2 - 2 Paris SG
- Sheriff 1 - 3 Internazionale
- Sporting Lizbon 4 - 0 Beşiktaş
SON 16'YA KALAN TAKIMLAR HANGİLERİ?
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının bitmesinin ardından 4 takım son 16'ya kalmayı garantiledi. Tur atlamayı garantileyen takımlar şöyle:
- Liverpool
- Ajax
- Bayern Münih
- Juventus
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