Somaspor telafi peşinde

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ankaraspor'a tek golle yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaçıran 26 puandaki Somaspor, yarın evinde Hekimoğlu Trabzon ile kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda Ozan Ergün'ün yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür karşılaşmadan galibiyetle ayrılacaklarını ifade ederek, "Son iki haftayı maalesef 1 puanla tamamladık. Bu maçtan 3 puan alarak yeniden üst sıralar için yarışacağız" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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