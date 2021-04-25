Somaspor şampiyonluğunu ilan etti
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Somaspor şampiyonluğunu ilan etti

Somaspor şampiyonluğunu ilan etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Somaspor evinde ağırladığı Erbaaspor'u 3-0 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Somaspor evinde ağırladığı Erbaaspor'u 3-0 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Soma Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Somaspor'un gollerini 22'de Uğur Can, 58'de Nurettin Çağlar ve 83'te Oğuzhan Yıldırım kaydetti.

Bu sonuçla puanını 69'a çıkararak bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantileyerek 2. Lig'e yükselmeye hak kazanan Somasporlu futbolcu ve taraftarlar maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Korona virüs önlemlerine rağmen yüzlerce taraftar karşılaşmayı otopark çatısından ve apartman çatılarından izledi. - MANİSA

Somaspor şampiyonluğunu ilan etti
Somaspor şampiyonluğunu ilan etti
Somaspor şampiyonluğunu ilan etti
Somaspor şampiyonluğunu ilan etti
Somaspor şampiyonluğunu ilan etti
Somaspor şampiyonluğunu ilan etti
Somaspor şampiyonluğunu ilan etti
Somaspor şampiyonluğunu ilan etti
Somaspor şampiyonluğunu ilan etti
Somaspor şampiyonluğunu ilan etti
Somaspor şampiyonluğunu ilan etti
Somaspor şampiyonluğunu ilan etti
Somaspor şampiyonluğunu ilan etti
Somaspor şampiyonluğunu ilan etti
Somaspor şampiyonluğunu ilan etti
Somaspor şampiyonluğunu ilan etti
Somaspor şampiyonluğunu ilan etti
Somaspor şampiyonluğunu ilan etti
Somaspor şampiyonluğunu ilan etti
Somaspor şampiyonluğunu ilan etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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