Somaspor, Isparta Davrazspor'u 3-0 yendi
06.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:16
Misli.Com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Somaspor, evinde karşılaştığı Isparta Davrazspor'u 3-0 mağlup etti.
Misli.Com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Somaspor, evinde karşılaştığı Isparta Davrazspor'u 3-0 mağlup etti.
17. hafta mücadelesinde Somaspor ile Isparta Davrazspor, Soma Atatürk Stadında karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında ev sahibi takım, Özcan Aydın'ın 60. dakikadaki golü ile öne geçti.
Hakan Çakır ile Dk. 62'de farkı ikiye çıkaran Somaspor'da maçın sonucunu belirleyen gol, Dk. 76'da Uğur Can'dan geldi.
Maçı 3-0 kazanan Manisa temsilcisi puanını 35'e yükseltirken liderliğini sürdürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer