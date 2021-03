Solana Coin nedir? Güncel Solana (SOL) Coin yorum ve grafiği

Solana bugünkü fiyatı ₺115,19 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺1.892.691.981 TRY. Solana son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #21, piyasa değeri ₺30.770.843.518 TRY. Dolaşımdaki arz 267.139.273 SOL coin ve maksimum seviyede. 488.630.611 SOL coin.

SOLONA COİN NEDİR?

Solana, merkezi olmayan finans ( DeFi ) çözümleri sağlamak için blockchain teknolojisinin izinsiz doğasını kullanan bankaların son derece işlevsel bir açık kaynak projesidir . Proje üzerindeki fikir ve ilk çalışma 2017'de başlarken, Solana resmi olarak Mart 2020'de Solana Vakfı tarafından merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Solana Vakfı tarafından başlatıldı.

Solana protokolü, merkezi olmayan uygulama ( DApp ) oluşturmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır . Blockchain'in temelde yatan Proof of Stake ( PoS ) konsensüsü ile birleştirilmiş bir tarih kanıtı (PoH) konsensüsü sunarak ölçeklenebilirliği iyileştirmeyi amaçlamaktadır .

Yenilikçi hibrit fikir birliği modeli nedeniyle Solana, hem küçük ölçekli tüccarlar hem de kurumsal tüccarların ilgisini çekiyor. Solana Vakfı için önemli bir odak noktası, merkezi olmayan finansmanı daha büyük ölçekte erişilebilir kılmaktır.

Solana'nın Kurucuları Kimlerdir?

Anatoly Yakovenko , Solana'nın arkasındaki en önemli kişidir. Profesyonel kariyeri Qualcomm'da başladı ve burada hızla üst sıralara yükseldi ve 2015 yılında kıdemli personel mühendis müdürü oldu. Daha sonra profesyonel yolu değişti ve Yakovenko Dropbox'ta yazılım mühendisi olarak yeni bir pozisyona girdi.

Yakovenko, 2017 yılında daha sonra Solana olarak hayata geçecek bir proje üzerinde çalışmaya başladı. Qualcomm'daki meslektaşı Greg Fitzgerald ile birlikte çalıştı ve Solana Labs adında bir proje kurdular. Süreçte birkaç eski Qualcomm meslektaşını daha çeken Solana protokolü ve SOL belirteci 2020'de halka açıklandı.

Solana'yı Benzersiz Yapan Nedir?

Solana'nın masaya getirdiği temel yeniliklerden biri, Anatoly Yakovenko tarafından geliştirilen tarih kanıtı (PoH) fikir birliğidir. Bu konsept, protokolün daha fazla ölçeklenebilirliğine izin verir ve bu da kullanılabilirliği artırır.

Solana, blok zincirinin sunduğu inanılmaz derecede kısa işlem süreleri nedeniyle kripto para birimi alanında bilinir. Solana'nın hibrit protokolü, hem işlem hem de akıllı sözleşme yürütme için önemli ölçüde azaltılmış doğrulama süreleri sağlar. Işık hızında işlem süreleriyle Solana, kurumsal olarak da büyük ilgi gördü.

Solana protokolünün hem küçük ölçekli kullanıcılara hem de kurumsal müşterilere aynı şekilde hizmet vermesi amaçlanmıştır. Solana'nın müşterilerine verdiği ana vaatlerden biri, artan ücretler ve vergiler karşısında şaşırmayacaklarıdır. Protokol, ölçeklenebilirlik ve hızlı işlemeyi garanti ederken, düşük işlem maliyetlerine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.

Uzun süredir devam eden profesyonel uzmanlık yaratıcıları Anatoly Yakovenko ve Greg Fitzgerald'ın projeye kattığı Solana, Şubat 2021 itibarıyla CoinMarketCap sıralamasında 42. sırada yer alıyor .

Dolaşımda Kaç Solana (SOL) Sikkesi Var?

Solana Vakfı, dolaşımda toplam 489 milyon SOL tokeninin serbest bırakılacağını duyurdu. Şu anda bunlardan yaklaşık 260 milyonu piyasaya çoktan girdi.

SOL token dağıtımı şu şekildedir:% 16,23 ilk tohum satışına gitti, tokenlerin% 12,92'si bir kurucu satışa adandı, SOL paralarının% 12,79'u ekip üyeleri arasında dağıtıldı ve tokenlerin% 10,46'sı Solana Vakfı'na verildi. Kalan tokenler zaten halka açık ve özel satışlar için serbest bırakıldı veya hala piyasaya sürülüyor.

Solana Ağı Nasıl Güvende Tutulur?

Solana, tarih kanıtı (PoH) ve hisse kanıtı ( PoS ) fikir birliği mekanizmalarının benzersiz bir kombinasyonuna güvenir .

Tarih kanıtı, işlemlerin büyük bir kısmından sorumlu olduğu için Solana protokolünün ana bileşenidir. PoH, başarılı işlemleri ve aralarında geçen zamanı kaydederek, blok zincirinin güvenilmez doğasını sağlar.

Proof of stake (PoS) konsensüsü, PoH süreçleri için bir izleme aracı olarak kullanılır ve kendisi tarafından üretilen her blok dizisini doğrular.

İki fikir birliği mekanizmasının birleşimi, Solana'yı blok zinciri endüstrisinde benzersiz bir fenomen haline getiriyor.

Solana'yı (SOL) Nereden Satın Alabilirsiniz?

SOL jetonları çoğu borsada satın alınabilir. Solana ticareti yapmak için bir seçenek , Şubat 2021 itibariyle en yüksek SOL/ USDT işlem hacmine sahip olan 8,947,213 $ 'a sahip olduğu için Binance üzerindedir.