Sokakta dilenirken görülen Delonte West rehabilitasyon merkezinde işe başladı
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Sokakta dilenirken görülen Delonte West rehabilitasyon merkezinde işe başladı

20.01.2021 11:26 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:03

Geçtiğimiz aylarda sokak ortasında dilenirken görülen ve eski patronu Mark Cuban'ın yardımıyla hızla iyileşen eski NBA oyuncusu Delonte West, bir rehabilitasyon merkezinde işe başladı. Normal hayata dönmek için ilk adımını atan West ayrıca annesiyle yeniden bağlantı kurdu.

Eski NBA oyuncusu Delonte West'in, Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban'ın yardımları sonrası katıldığı Florida'daki rehabilitasyon merkezinde işe başladığı bildirildi.

West, Florida'daki Rebound isimli tedavi merkezinde tedavi görmüştü. Cuban, geçtiğimiz Eylül ayında Dallas'taki bir kavşakta dilencilik yaptığı görülen West'i, bir benzin istasyonundan almış ve yardım eli uzatmıştı. Cuban'ın ayrıca West'in annesiyle yeniden bağlantı kurmasına yardımcı olduğu da kaydedildi.

Sokakta dilenirken görülen Delonte West rehabilitasyon merkezinde işe başladı

4 FARKLI TAKIMDA FORMA GİYDİ

Cuban, NBA kariyeri boyunca bipolar bozukluk tanısını açıkça belirtmiş olan West'e, yakın zamanda yardımcı olmaya çalışan birkaç kişiden biriydi.

37 yaşındaki West, kariyerinde Boston Celtics, Seattle SuperSonics, Cleveland Cavaliers ve Mavericks formalarını giydiği sekiz NBA sezonu boyunca 9.7 sayı ve 3.6 asist ortalamaları yakalamıştı ve en son 2011-12 sezonunda Dallas'ta bulunmuştu.

Sokakta dilenirken görülen Delonte West rehabilitasyon merkezinde işe başladı
Sokakta dilenirken görülen Delonte West rehabilitasyon merkezinde işe başladı
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