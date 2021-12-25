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Sofiane Feghouli 5. golünü atı

Sofiane Feghouli 5. golünü atı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 5. gol sevincini yaşadı.

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Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 5. gol sevincini yaşadı. Feghouli bu gollerin 2'si ligde, 3'ünü Avrupa'da kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıları ilk golü Sofine Feghouli'den geldi. Mücadelenin 45+1. dakikada sahneye çıkan Feghouli, Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 31 yaşındaki futbolcu böyle bu sezon ligdeki 2. golünü kaydetti. Ligde daha önce Hatayspor müsabakasında gol atan Cezayirli futbolcu, Avrupa kupalarında da kaydettiği 3 golle bu sezon gol sayısını 5'e çıkardı.

Mücadeleye 11'de başlayan Sofiane Feghouli 73. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Sofiane Feghouli 5. golünü atı

Sofiane Feghouli 5. golünü atı

Sofiane Feghouli 5. golünü atı

Sofiane Feghouli 5. golünü atı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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