Slavia Prag - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Maç sonucu! Özeti var mı? 24 Şubat Cumartesi Slavia Prag - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?
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SLAVIA PRAG FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe, deplasmanda Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. İlk maçı da 3-2 kaybeden temsilcimiz toplamda 6-4'lük skorla turnuvadan elendi ve Avrupa defterini kapattı.
Fenerbahçe ile Slavia Prag, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Sinobo Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 3-2'nin rövanşında 90+5'te durum 3 - 2.
SLAVIA PRAG - 3 - Ivan Schranz, Yira Sor
FENERBAHÇE - 2 - Mert Hakan Yandaş, Mergim Berisha