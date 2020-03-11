Siyah-beyazlı taraftarlar İdlip gazilerini unutmadı Zonguldak Karadeniz Ereğli Beşiktaş Taraftarlar Derneği, İdlip'de bombalı saldırı sonucunda yaralanan gaziler Adnan Ersoy ve Ercan Kurt'u ziyaret ederek isimlerinin yazılı Beşiktaş forması ve atkısı hediye etti.

Zonguldak Karadeniz Ereğli Beşiktaş Taraftarlar Derneği, İdlip'de bombalı saldırı sonucunda yaralanan gaziler Adnan Ersoy ve Ercan Kurt'u ziyaret ederek isimlerinin yazılı Beşiktaş forması ve atkısı hediye etti.



Süper Lig'in dört büyüklerinden Beşiktaş Karadeniz Ereğli Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Atik ve Yönetim Kurulu Üyeleri, geçtiğimiz aylarda saldırı sonucunda İdlip'de yaralanan Uzman Çavuşlar Adnan Ersoy ve Ercan Kurt'u Yazıcılar köyündeki evlerinde ziyaret ederek moral verdi. Başkan Kurt, yaralı askerlere her zaman yanlarında olduklarını söyleyerek, ellerinden gelen desteği vereceklerinin sözlerini verdiler.



Ziyaretin ardından Karadeniz Ereğli Taraftarlar Derneği Başkanı Atik, isimlerinin yazılı olduğu Beşiktaş forması ve atkısı hediye etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA