Galatasaray, Mert Hakan'a imza parası olarak 200 bin euro değerinde TL ödeyecek

Galatasaray, 4 yıllık anlaşma sağladığı Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'a imza parası olarak 200 bin euro değerinde Türk Lirası vermeyi düşünüyor.

Galatasaray'ın transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş için ödeyeceği imza parası belli oldu.

Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılıların, yetenekli futbolcuya imza parası olarak sadece 200 bin euro ödeyeceği ve bunun da oyuncunun maaşının içinde olacağı belirtildi.

Mert Hakan Yandaş'la yapılan protokole göre 200 bin euronun TL'ye çevrilerek oyuncunun ücretine yansıtılacağı dile getirildi. 25 yaşındaki futbolcu ile 4 senelik kontrat yapılmıştı.

GALATASARAY ERDOĞAN'I DA İSTİYOR

Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor'un bir diğer yıldızı Emre Kılınç ile de 4 yıllık anlaşma sağlamıştı. İki futbolcuyla anlaşma sağlayan Galatasaray, Yiğidolar'dan Erdoğan Yeşilyurt'a da talip.