Sivasspor yarın topbaşı yapacak
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Sivasspor yarın topbaşı yapacak

Sivasspor yarın topbaşı yapacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor sezonu yarın açıyor.

DG Sivasspor sezonu yarın açıyor. Kırmızı-beyazlı takım Bolu'nun Gerede ilçesinde yarın ilk idmanını yapacak.

Bu sezon UEFA Konferans Ligi'ne katılacak olan Sivasspor hazırlıklara başlıyor. Yiğidolar, dün Sivas'ta bir araya gelerek sağlık kontrollerinden geçti. Ardından yarın Gerede'ye gidecek olan Yiğidolar günde iki idman yaparak kamp programına başlayacak.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve ekibi, kamp programının geri kalanına UEFA Konferans Ligi maç takvimine göre karar verecek.

Transfer çalışmalarını da sürdüren Sivasspor, Koray Altınay ile Sefa Yılmaz'ı renklerine bağlamıştı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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