: Sivasspor'un yıldızı, 'Sabaha kadar burdayık' diyen fenomenle görüntülü konuştu

22.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:02

2-1'lik Beşiktaş galibiyetini kutlarken amatör videoya yansıyan ve yöresel şiveyle "Sabaha kadar burdayık" sözleri ile sosyal medyanın gündemine düşen Demir Grup Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin, Mert Hakan Yandaş ile görüntülü konuştu. Ortaya renkli görüntülerin çıktığı konuşmada Ahmet Yaşin'in "Bu maçı alacağuk, Trabzon'u alacağuk" sözlerine deneyimli oyuncu, "Alacağuk alacağuk rahat ol" yanıtını verdi.

"SABAHA KADAR BEKLEDİM"

Yaşin, "Sivas halkına teşekkür ederim. O gün Beşiktaş galibiyetinden dolayı çok coşmuştuk. Sabah 06.30'a kadar bekledim. Sadece ben kaldım, sabaha kadar bekledim ve sözümü tuttum" ifadelerini kullanmıştı.

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