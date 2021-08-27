Sivasspor, Türkiye'ye 700 puan kazandırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivasspor, Türkiye'ye 700 puan kazandırdı

Sivasspor, Türkiye'ye 700 puan kazandırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi sahnesinde ülke sıralamasında Türkiye'ye toplamda 700 puan kazandırdı.

DG Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi sahnesinde ülke sıralamasında Türkiye'ye toplamda 700 puan kazandırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a 5-0 yenilen Sivasspor'un, Avrupa serüveni sona erdi. Kırmızı-beyazlı takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u her iki müsabakada da 1-0'lık skorla geçerek, Türkiye'ye 400 puan kazandırmıştı. 3. elemede ise ilk sınavında Dinamo Batumi'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Sivas temsilcisi; 200 puan, ikinci maçta ise rakibiyle berabere kalarak ülke puanına 100 puanlık daha katkı vermişti.

Yiğidolar, bu sonuçların ardından ülke puanına bu sezon toplamda 700 puan kazandırmayı başardı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i 2-1 yenen Galatasaray, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i 2-1 yenen Galatasaray, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 5-0 yenilen Demir Grup Sivasspor, turnuvaya veda etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 5-0 yenilen Demir Grup Sivasspor, turnuvaya veda etti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Murat Boz Ezgi Mola Acun Ilıcalı Deniz Akkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sivasspor, Türkiye'ye 700 puan kazandırdı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 10:46:32. #1.15#

title