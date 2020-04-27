HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor

Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in başta Galatasaray olmak üzere birçok kulüple adı anılan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın takımdan gitmeleri gerektiğini söyledi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
27.04.2020 23:56 | Son Güncelleme: 27.04.2020 23:56

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in dev kulüpleriyle anılan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Hürriyet Spor Arena'nın Instagram hesabındaki canlı yayında konuşan deneyimli teknik adam, "Bence Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmeleri gerekiyor. Zaten ikisi de gitmek istiyor. Gidebilirler ancak kalan maçları başarılı bir şekilde bitirmeleri gerekir. Onlara da yakışan budur" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Emre Kılıç ve Mert Hakan Yandaş

"FUTBOL ÇOK TEMASLI BİR OYUN"

Rıza Çalımbay, yeniden başlaması planlanan Süper Lig'le ilgili ise, Futbol çok temaslı bir oyun. Soyunma odaları kalabalık oluyor. Deplasmanlara gidiliyor, kalacağınız yer, yemek yiyeceğiniz yer, bunlar hep problem. Maçlarda tükürük oluyor, kan akıyor, tekmeler atılıyor. Maçlar oynatılacaksa riskin çok çok az olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULAR TEDİRGİN"

Oyuncular şu an çok tedirgin. Ailelerini düşünüyorlar, evden ayrılmak istemiyorlar. Açıkça korkuyorlar yani. Maçlar oynansa da zevkli, çekişmeli geçeceğini sanmıyorum.

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Sheffield United, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı listesine aldı Spor
Sheffield United, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı listesine aldı
İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı Spor
İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı
En yakın arkadaşı, eski Galatasaraylı Bruma'yı 3 milyon euro dolandırdı Spor
En yakın arkadaşı, eski Galatasaraylı Bruma'yı 3 milyon euro dolandırdı
Virüsü yenen futbolcunun eşi patladı: Bir kişiyi daha ölüme yolladınız Spor
Virüsü yenen futbolcunun eşi patladı: Bir kişiyi daha ölüme yolladınız
River Plate, futbolcu adaylarını WhatsApp üzerinden gelen videolardan izleyecek Spor
River Plate, futbolcu adaylarını WhatsApp üzerinden gelen videolardan izleyecek
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki Spor
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti
Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi
Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi
Eski Galatasaraylı Gomis'in menajeri, yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi
Eski Galatasaraylı Gomis'in menajeri, yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim
Neymar'ın annesi, aşçı ile ilişkisi ortaya çıkan genç sevgilisini evden kovdu
Neymar'ın annesi, aşçı ile ilişkisi ortaya çıkan genç sevgilisini evden kovdu
Emre Belözoğlu: 2002 Dünya Kupası'na giderken verdiğimiz sadaka, uçağın türbülans sonrası düşmesini engelledi
Emre Belözoğlu: 2002 Dünya Kupası'na giderken verdiğimiz sadaka, uçağın türbülans sonrası düşmesini engelledi
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu
Stuttgart Kickers, oynamayacakları derbinin 9 bin biletini sattı
Stuttgart Kickers, oynamayacakları derbinin 9 bin biletini sattı
Arabistan'da oynayan 3 Arjantinli futbolcu, ülkelerine gitmek isterken havaalanında mahsur kaldılar
Arabistan'da oynayan 3 Arjantinli futbolcu, ülkelerine gitmek isterken havaalanında mahsur kaldılar
18 yaşındaki Amerikan Futbolu oyuncusu Dexter Rentz, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
18 yaşındaki Amerikan Futbolu oyuncusu Dexter Rentz, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Taffarel'den Fatih Terim itirafı: Galatasaray'dan ayrıldığım için bana kızgın
Taffarel'den Fatih Terim itirafı: Galatasaray'dan ayrıldığım için bana kızgın
UEFA, futbol federasyonlarına 236,5 milyon euro koronavirüs yardımı yaptı
UEFA, futbol federasyonlarına 236,5 milyon euro koronavirüs yardımı yaptı
Portekiz'de karantinada bulunan Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönme kararı aldı
Portekiz'de karantinada bulunan Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönme kararı aldı
Maradona'nın futbol özlemi arttı: Kız arkadaşımı görecekmişim gibi hissediyorum
Maradona'nın futbol özlemi arttı: Kız arkadaşımı görecekmişim gibi hissediyorum
Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacak
Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacak
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Skala'yı kadrosuna katıyor
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Skala'yı kadrosuna katıyor
Türkiye'deki zorunlu karantina sürecinden çekinen Boateng, bir süre daha İtalya'da bekleyecek
Türkiye'deki zorunlu karantina sürecinden çekinen Boateng, bir süre daha İtalya'da bekleyecek
Hollandalı futbolcu Babel'den Galatasaray'a gönderme: Ben bitti demeden bitmeyecek
Hollandalı futbolcu Babel'den Galatasaray'a gönderme: Ben bitti demeden bitmeyecek
Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi
Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi
Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma, yakın arkadaşına 3 milyon euro kaptırdı
Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma, yakın arkadaşına 3 milyon euro kaptırdı
Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak
Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Nur Yerlitaş Serenay Sarıkaya Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Mauricio Isla Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman
Daha Fazla Kadın Avrupa Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 00:24:24. #1.15#
title