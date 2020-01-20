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Sivasspor taraftarının Beşiktaş galibiyeti sevinci, sosyal medyayı salladı

Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor'un, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmesi şehirde coşkuyla kutlandı. Bir Sivasspor taraftarının kameralara dönerek "Sabaha kadar buradayız bugün" sözleri, sosyal medyayı salladı.

20.01.2020 09:41 | Son Güncelleme: 20.01.2020 10:03
Sivasspor taraftarının Beşiktaş galibiyeti sevinci, sosyal medyayı salladı

Süper Lig'de zirvede yer alan Sivasspor, 'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek puanını 40'a yükseltti. Müsabakanın bitiminin ardından Sivas kent meydanı coşkulu kutlamalara sahne oldu.

Sivaslılar, galibiyeti meşaleler yakarak, araçları ile şehir turu yaparak kutladı. Bazı vatandaşlar Sivas halayı çekerek galibiyeti doyasıya kutladı.

"SABAHA KADAR BURADAYIZ DEDİ, SABAHLAYAMADI"

Bir Sivasspor taraftarının kameraları görünce sarf ettiği "Sabaha kadar buradayız bugün" sözleri, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Sivas'da gece saatlerinde artan kar yağışı nedeniyle kutlamalar erkenden son bulurken, sokaklardan hiçbir taraftarın bulunmaması dikkat çekti.


Haber Videosu

: Sivasspor taraftarının Beşiktaş galibiyeti sevinci, sosyal medyayı salladı
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