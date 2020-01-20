Sivasspor taraftarının Beşiktaş galibiyeti sevinci, sosyal medyayı salladı
Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor'un, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmesi şehirde coşkuyla kutlandı. Bir Sivasspor taraftarının kameralara dönerek "Sabaha kadar buradayız bugün" sözleri, sosyal medyayı salladı.
Süper Lig'de zirvede yer alan Sivasspor, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek puanını 40'a yükseltti. Müsabakanın bitiminin ardından Sivas kent meydanı coşkulu kutlamalara sahne oldu.
Sivaslılar, galibiyeti meşaleler yakarak, araçları ile şehir turu yaparak kutladı. Bazı vatandaşlar Sivas halayı çekerek galibiyeti doyasıya kutladı.
"SABAHA KADAR BURADAYIZ DEDİ, SABAHLAYAMADI"
Bir Sivasspor taraftarının kameraları görünce sarf ettiği "Sabaha kadar buradayız bugün" sözleri, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Sivas'da gece saatlerinde artan kar yağışı nedeniyle kutlamalar erkenden son bulurken, sokaklardan hiçbir taraftarın bulunmaması dikkat çekti.
Haber Videosu: Sivasspor taraftarının Beşiktaş galibiyeti sevinci, sosyal medyayı salladı
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Ülkenin durumuna bak ! doğalgaza yaşam zorluğuna , göç idaresine !Bide insanlarımıza bak ! dertlerine bak !Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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SANKİ ŞAMPİYON OLMUŞLAR ŞAMPÜYON OLSANIZ NE YA??????? ÜLKEDE EKONOMİ BİTMİŞ KİMİN UMRUNDA. DOĞAL GAZA ELEKTRİĞE YÜZDE 500 ZAM GELSİN KORKUDAN SESLERİ ÇIKMAZ AMA Bİ FUTBOL UĞRUNA YAPTIKLARINA BAK BUNLARMI YİĞİT YİĞİTOLAR?????? ANCA ÇAKMALARI OLURLAR.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Beşiktaşlı olduğun kesin sus ve tebrik et2 Yayından Kaldır
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o değilde erinmemiş o sogukda orada cekim yapmaya gitmişler lan ne firlama adamlar var yaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ağzında diş kalmamış, ekmeğe zam gelse böyle bağırmazlarCevap Yaz 18 4 Yayından Kaldır
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biletlere 50 yerine 350 tl verin feneri de yenersinizCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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DILERIM SAMPIYON OLURSUNUZ. . . ANADOLU INSANI OLARAK AYRICA Beni MUTLU EDER. FANATIK GALATASARAYLI. . . . . . !Cevap Yaz 61 5 Yayından Kaldır
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ağzında bakteriler şenlik yapıyoCevap Yaz 10 26 Yayından Kaldır
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SİVAS''A ŞAMPİYONLUK YAKIŞIRRRCevap Yaz 23 4 Yayından Kaldır
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Kartalın, kanatlar gitti. Hahahaaaa :))))))Cevap Yaz 11 11 Yayından Kaldır