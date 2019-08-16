Sivasspor, Paul Papp ile yeniden anlaştı

Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi sezon sonunda sona eren Paul Papp ile yeniden anlaşmaya vardı.

16.08.2019 20:11
Sivasspor, Paul Papp ile yeniden anlaştı

Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi sezon sonunda sona eren Paul Papp ile yeniden anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'un, geçen sezon sonu sözleşmesi sona eren Rumen futbolcu Paul Papp ile yeniden anlaştığı belirtildi.
Açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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