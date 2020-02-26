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Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - SİVAS

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

26.02.2020 15:25 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:27
Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - SİVAS

Demir Grup , Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, koşuyla başladı.

Top kapma, pas ve presin ardından istasyon çalışması yapan futbolcular, antrenmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

İdmana, sakatlıkları bulunan kaleciler Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural katılmadı, sol el parmağından ameliyat edilen Petar Skuletic ise takımdan ayrı koştu.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - SİVAS
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