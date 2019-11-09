Sivasspor, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti ve Süper Lig'in yeni lideri oldu
Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor evinde ağırladığı Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sivasspor bu galibiyetle birlikte maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Emre Kılınç ve 89. dakikada Hakan Arslan kaydetti. Konyasporlu futbolcu Levan Shengelia, 3 dakika içinde gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 21 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Konyaspor 13 puanda kaldı.
Haber Videosu: Sivasspor, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti ve Süper Lig'in yeni lideri oldu