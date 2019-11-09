Sivasspor, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti ve Süper Lig'in yeni lideri oldu

Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor evinde ağırladığı Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sivasspor bu galibiyetle birlikte maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

09.11.2019 20:21 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:22

Yeni 4 Stadı'nda oynanan maçta Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Emre Kılınç ve 89. dakikada Hakan Arslan kaydetti. Konyasporlu futbolcu Levan Shengelia, 3 dakika içinde gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 21 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Konyaspor 13 puanda kaldı.


Haber Videosu: Sivasspor, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti ve Süper Lig'in yeni lideri oldu
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