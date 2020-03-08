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Galatasaray, Sivasspor, Sivas, Spor

Sivasspor - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir maça sahne oluyor. Ligdeki son 8 maçını kazanan Galatasaray, şampiyonluk bir diğer iddialı ekiplerinden Sivasspor deplasmanına konuk oluyor. Bu kritik maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

08.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:51
Sivasspor - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

Şampiyonluğun iki iddialı ekibi olan Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Sivas'ta karşı karşıya geliyor.

Zirve yarışında kayıp yaşamak istemeyen iki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak, bir rakibini saf dışı bırakmayı hedefliyor.

Saat 19.00'da başlayan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıktığı 11'ler şöyle;

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Yasin, Yatabare

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Lemina, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Sivasspor - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

Haberin Videosu:

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

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Haber Yorumları (1)
MAKABAYAŞİ: Allahın izniyle cimbom maçı alıp tirapzonun önüne geçecek
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