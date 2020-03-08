Sivasspor - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir maça sahne oluyor. Ligdeki son 8 maçını kazanan Galatasaray, şampiyonluk bir diğer iddialı ekiplerinden Sivasspor deplasmanına konuk oluyor. Bu kritik maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
08.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:51
Şampiyonluğun iki iddialı ekibi olan Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Sivas'ta karşı karşıya geliyor.
Zirve yarışında kayıp yaşamak istemeyen iki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak, bir rakibini saf dışı bırakmayı hedefliyor.
Saat 19.00'da başlayan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İki takımın sahaya çıktığı 11'ler şöyle;
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Yasin, Yatabare
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Lemina, Feghouli, Onyekuru, Falcao
Haberin Videosu: Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu