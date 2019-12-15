Sivasspor - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası, zirve yarışında kritik bir maça sahne oluyor. Ligin lideri Demir Grup Sivasspor, bir diğer iddialı ekip Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 16:30'da başlayacak mücadele öncesi iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.
Süper Lig'de lider Demir Grup Sivasspor, 15. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele, zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Fenerbahçe'nin hedefi, Sivasspor'dan 3 puan alarak puan farkını azaltmak. Demir Grup Sivasspor ise alacağı puan ya da puanlarla liderliğini sürdürmek istiyor.
Saat 16:30'da başlayacak maç öncesi iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Ziya Erdal, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Fernando Andrade, Mustapha Yatabare
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar Aziz, Sadık, Nabil Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi