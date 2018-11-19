Demir Grup Sivasspor'da Teknik Direktörlüğe Hakan Keleş Getirildi

Demir Grup Sivasspor, teknik direktörlük görevi için 2 yıldır takımın yardımcı antrenörü olan Hakan Keleş ile yola devam etme kararı aldı.

Demir Grup Sivasspor'da Teknik Direktörlüğe Hakan Keleş Getirildi

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörlük görevine Hakan Keleş getirildi. Keleş, Beşiktaş-Sivasspor maçında takımının başında sahaya çıkmıştı.

Sivasspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Yönetim kurulumuz Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük görevine 2 yıldır takımımızda yardımcı antrenörlük görevi yapan Hakan Keleş ile devam etme kararı aldı. Hakan Keleş'i tebrik eder, Demir Grup Sivasspor'umuzun başında büyük başarılara imza atmasını temenni ederiz. Keleş'in yardımcılıklarını ise; M. Ali Kurtuluş, Yunus Kaya, Yusuf Randa ve Recep Atılgan yapacak.

HAKAN KELEŞ KİMDİR?

8 Ocak 1972 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelen Hakan Keleş, Edirnespor'da kariyerine başladı. Forvet bölgesinde görev yapan Keleş'in daha sonra adresi Bursaspor oldu. Keleş, sırasıyla; Kayserispor, Şekerspor, Ankaragücü, Antalyaspor ve Dardanelspor formaları giydi. Futbol kariyerini tamamladıktan sonra çeşitli kulüplerde yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenen Keleş, son 2 sezondur Sivasspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu.

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