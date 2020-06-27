SİVAS TUTKUNU OLDUĞU KLASİK OTOMOBİLİN MİNYATÜRÜNÜ 36 YILDA YAPTI
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SİVAS TUTKUNU OLDUĞU KLASİK OTOMOBİLİN MİNYATÜRÜNÜ 36 YILDA YAPTI

SİVAS'ta emekli mobilya ustası Bahattin Okurgan (69) tutkunu olduğu 1974 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı.

27.06.2020 08:51 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:48

SİVAS'ta emekli mobilya ustası Bahattin Okurgan (69) tutkunu olduğu 1974 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı. Okurgan, 120 santimetre uzunluğunda ve 30 kilo ağırlığındaki minyatür otomobiline evinde gözü gibi bakıyor. Benzeri olan aracın bütün özelliklerinin yer aldığı minyatür otomobil, görenlerin de ilgisini çekiyor.

Güdük Minare Mahallesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası emekli mobilya ustası Bahattin Okurgan, klasik otomobil tutkusunu bambaşka bir sanata dönüştürdü. Okurgan, 1984 yılında kendisinin de kullandığı Chevrolet Impala marka klasik otomobilin minyatürünü yapmaya karar verdi. 1984 yılında otomobilin yapımına başlayan Okurgan, zaman zaman ara verdiği klasik otomobilin aynısını 36 yılda tamamladı. Klasik otomobilde bulunan her ayrıntı ve parça tek tek minyatür araçta da yer aldı. 104 santimetre uzunluğunda ve 30 kilo ağırlığında yapılan minyatür otomobil, görüntüsüyle dikkat çekti. Hareket edebilen ve tüm fonksiyonları çalışan otomobile Okurgan, evinde gözü gibi bakıyor. Okurgan, evine gelen misafirlere klasik otomobilindeki sistemle müzik ziyafeti de sunuyor.

'BİREBİR AYNISI OLMASI İÇİN ÇOK UĞRAŞTIM'

45 yıl mobilya ustalığı yaptığını ve mobilya yaparken hobi olarak klasik otomobile merak saldığını söyleyen Bahattin Okurgan, "Mobilya üzerinde çalışıyordum. Mobilyadan hariç hobilerim var. Hobilerimle de zaman zaman uğraşıyorum. Arabaya hevesim oldu, yapmak istedim. Elimde numune olduğu için birebir ölçülerini alıp devam ederek yaptım. 1984'den yılından 2020 yılına kadar yapmaya devam ettim. Arada bazı zamanlar işimin yoğunluğundan dolayı ilgilenemedim. Ölçü üzerinden resimlendirdim. Kartonlarla şablonlarını çıkardım. Ondan sonra diğer malzemelerini hazırladım. Şekillerini vermeye başladım ama ölçüyü tutturmak ve bire bir aynısının olması için 9 kere şekil bozdum. Büyük bir uğraşı sonunda böyle bir netice aldım. Koltuklarını kendi elimle yaptım. Kimseden yardım almadan bu arabayı bitirmiş oldum" dedi.

'TUTKUNU OLMAYAN DEĞERİNİ BİLMEZ'

Otomobilin müzede sergilenmesini istediğini ya da klasik otomobil tutkunu birisine satmayı düşündüğünü söyleyen Okurgan, "Satacağım kişi bunun tutkunu olacak. Tutkunu olmazsa bunun değerini bilmez. Arabanın meraklısı olacak, binmiş olacak. Arabanın özelliklerini tanıyan olacak ki değerini bilsin. Teker teker el ile yapıldığı için sıkıntılı oluyor. Bir harfini oyarak yapmak bir hafta sürdü. 30 kilo ağırlığında, 104 santimetre uzunluğunda gerçek aracın resimleri alındı ve onlardan bakarak aynısını küçüklüğüne göre yaptım" diye konuştu.

SİVAS TUTKUNU OLDUĞU KLASİK OTOMOBİLİN MİNYATÜRÜNÜ 36 YILDA YAPTI

Kaynak: DHA

Manşet

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