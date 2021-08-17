Sivas'ta yapı ruhsatı verilen daire sayısında artış
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Sivas'ta yapı ruhsatı verilen daire sayısında artış

Sivas'ta yapı ruhsatı verilen daire sayısında artış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); 2021 yılının ilk yarısına ilişkin 'Yapı İzin İstatistikleri'ni açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); 2021 yılının ilk yarısına ilişkin 'Yapı İzin İstatistikleri'ni açıkladı.

TÜİK'ten derlenen bilgilere göre 2020 yılının ilk 6 ayında bin 14 daireye yapı ruhsatı verilen Sivas'ta bu yılın aynı döneminde belediyeler tarafından bin 543 daireye yapı ruhsatı verildi. Yapı ruhsatı verilen bin 543 dairenin bulunduğu bina sayısı ise 283 olarak kayıtlara geçti.

2021'in ilk yarısında Sivas'ta yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 356 bin 125 metrekare olarak açıklandı. Bunun 214 bin 836 metrekaresini konut kullanım alanı, 77 bin 540 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 63 bin 749 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu.

Bin 591 daireye yapı kullanma izni belgesi verildi

TÜİK, belediyeler tarafından yapı kullanma izni belgesi verilen daire sayılarına ilişkin verileri de açıkladı. Buna göre 2021'in ilk yarısında Sivas'ta toplam bin 591 daireye yapı kullanma izni belgesi verildi.

Kentte yapı kullanma izni belgesi verilen yapıların yüzölçümü 339 bin 453 metrekare iken bunun 212 bin 791 metrekaresini konut kullanım alanı, 51 bin 145 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 75 bin 517 metrekaresini ise ortak kullanım alanı teşkil etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sivas'ta yapı ruhsatı verilen daire sayısında artış - Haberler Ekonomi
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