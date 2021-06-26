Sivas'ta Mayıs ayında 3 bin 88 aracın devri yapıldı
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Sivas'ta Mayıs ayında 3 bin 88 aracın devri yapıldı

Sivas'ta Mayıs ayında 3 bin 88 aracın devri yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı. TÜİK'ten derlenen verilere göre Sivas'ta bulunan trafiğe kayıtlı araç sayısı 168 bin 43 olarak açıklandı. Araçların 87 bin 901'ini otomobil, 33 bin 763'ünü traktör, 27 bin 150'sini kamyonet, 8 bin 23'ünü motosiklet, 6 bin 246'sını kamyon, 3 bin 150'sini minibüs, bin 258'ini otobüs, 552'sini ise özel amaçlı araç oluşturdu.

3 bin 88 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Mayıs ayında 3 bin 88 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 2 bin 20'sini otomobil, 59'unu minibüs, 5'ini otobüs, 498'ini kamyonet, 110'unu kamyon, 119'unu motosiklet, 5'ini özel amaçlı araçlar, 272'sini de traktör oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sivas'ta Mayıs ayında 3 bin 88 aracın devri yapıldı - Haberler Ekonomi
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