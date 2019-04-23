Şişecam Cam Ambalaj'ın İhracatı Satışların Yüzde 17'sine Ulaştı

Türkiye'nin önde gelen cam ambalaj üreticilerinden Şişecam Cam Ambalaj'ın ihracatının toplam satışlar içindeki payı yükseliyor.

Şişe Cam'dan yapılan açıklamada, "Yeni pazarlama ve satış stratejileriyle ihracatını her geçen gün büyüten Şişecam Cam Ambalaj'ın Türkiye operasyonlarından gerçekleştirdiği ihracatın toplam satışlar içindeki payı yüzde 17 seviyesine kadar çıktı. Cam ambalaj ihracatında her yıl kendi rekorunu kırarak hedef büyüten Şişecam Cam Ambalaj, ihracatta özellikle Avrupa ve Amerika pazarlarına yoğunlaşıyor" denildi.

"170 BİN TONLUK İHRACAT HACMİNE ULAŞMAYI BAŞARDI"

Şirketten yapılan açıklamanın devamında şu bilgiler verildi:

"İlk kez 100 bin tonluk ihracat barajını 2016 yılında 125 bin tona ulaştırdığı yurt dışı satışları ile aşan Şişecam Cam Ambalaj, 2018 yılında da yaklaşık 170 bin tonluk ihracat hacmine ulaşmayı başardı. Çok sayıda çok uluslu firmanın cam ambalaj tedarikçisi konumunda olan Şişecam Cam Ambalaj, ihracat hedeflerinde özellikle bu müşteri grubunu zenginleştirmeyi hedefliyor. Türkiye'nin toplam cam ambalaj ihracatının artmasına da katkı sağlayan Şişecam Cam Ambalaj, iç talebin karşılanmasında da önemli rol oynuyor."

4 ÜLKEDE 10 ÜRETİM TESİSİYLE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Cam Ambalaj, günümüzde toplam 2,5 milyon ton/yıl üretim hacmiyle hem Avrupa'nın hem de dünyanın en büyük beş cam ambalaj üreticisi arasında yer alıyor. Şişecam Cam Ambalaj, Türkiye ile birlikte Gürcistan, Rusya ve Ukrayna olmak üzere 4 ülkede toplam 10 üretim tesisiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Şişecam Cam Ambalaj gıda, su, maden suyu alkollü ve alkolsüz içecekler ile ecza ve kozmetik sektörlerine 6 cc'den 15000 cc'ye kadar çeşitli hacim ve renklerde cam ambalaj sağlıyor.

Kaynak: DHA