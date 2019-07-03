Şırnak'ta toplanması yasaklanan sahlep soğanı ele geçirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uygulamada ruhsatsız av tüfeği ve toplanması yasak olan 5 kilo 800 gram sahlep soğanı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beytüşşebap ilçesi Tahtereş mevkisinde yapılan uygulamada şüpheli 3 kişinin üzerinde 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 kilo 800 gram sahlep soğanı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 2'si bin TL para cezasına çarptırılırken, toplanması yasak olan sahlep soğanı bitkilerinden dolayı Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu'na muhalefet suçundan 3 kişiye ayrıca 68 bin 38'er lira olmak üzere toplam 204 bin 119 TL idari para cezası uygulandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA