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Trabzon, Apple, Teknoloji, Yaşam, Ekonomi

Trabzonlu lise öğrencisi, Siri'nin açığını bulunca Apple tarafından 3 bin dolar ile ödüllendirildi

Trabzon'da yaşayan lise öğrencisi Gürkan Cebeci, akıllı telefonun 'Siri' özelliğindeki bir açığı buldu. Teknoloji devin Apple'dan olumsuz yanıt almasına rağmen pes etmeyen genç hatayı ispatlayınca 3 bin dolar ile ödüllendirildi.

25.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:14
Trabzonlu lise öğrencisi, Siri'nin açığını bulunca Apple tarafından 3 bin dolar ile ödüllendirildi

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Gürkan Cebeci (17), dünyanın en ünlü teknoloji markalarından biri olan Apple'ın açığını buldu.

Yaklaşık 4 senedir 'Siri' üzerine çalışan Cebeci, bir sistem hatasını yakaladı. Ekranın kilitli olmasına rağmen 'Hey Siri gelen mesaj var mı?' sesli komutuyla gelen mesajların okunduğunu fark eden Cebeci, bu hatayı firmanın merkezine bildirdi. Teknoloji devinden olumsuz yanıt almasına rağmen pes etmeyen Cebeci, hatayı video çekerek ispatladı. Yaklaşık 2 hafta sonra firmadan yanıt alan lise öğrencisi, hatanın kabul edildiğini ve güncelleme ile düzeltileceğini öğrendi. Apple tarafından 3 bin dolar ile ödüllendirilen Cebeci'ye ayrıca üzerinde "Bize bildirdiğiniz hata için tüm ekibimiz olarak size sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeni güncelleme ile bulduğunuz sistem hatasına çözüm getirmiş bulunmaktayız. Sizin için bir de sürpriz hazırladık. Apple bakiyenize 3 bin dolar yükledik. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle" yazılı bir plaket verildi.

HUAWEİ'DEN İŞ TEKLİFİ ALDI

Bu süreçte firmanın Çinli rakibi Huawei'den iş teklifi aldığını belirten Cebeci, hedefinin hayranı olduğu firmada çalışmak olduğunu söyledi. Uzun zamandır söz konusu teknoloji markası üzerine çalıştığını dile getiren Gürkan Cebeci, "Başka markaların gözümün önünde değeri bile yoktu, Apple hayranlığım vardı. 'Bir açık bulabilir miyim?' diye düşündüm. Sadece Siri'nin üzerine yöneldim. Kodlamaları ve denetlemeleri inceledim. Sonra Siri'nin bir şeyi denetlemediğini fark ettim. Ekran kilitliyken Siri'ye 'Hey Siri gelen mesaj var mı?' dediğin zaman gelen mesajı okuyordu. Kişinin gizliliğine aykırı bir durumdu. Bunu firmaya ilettim. Firma bunu güvenlik ekibine ileteceğini söyledi. 2 gün sonra bana geri dönüş yaptı 'böyle bir hatamız yok' diye. Bende bunu ispatlayabilirim düşüncesiyle Siri'nin hatasını anlatan video çektim. Firmaya ilettim, güvenlik ekibine ileteceklerini söyledi. Geri dönüş olmadı, çok bekledim. Yaklaşık 2 hafta sonra bir mail geldi. Tamam hatamızı kabul ediyoruz, bunu gelecek olan güncelleme ile düzelteceğiz denildi. Size bir ödül hazırladık dediler, hesabıma 3 bin dolar attılar. 18 yaşımı doldurduğumda tekrar para atacaklarını söylediler" dedi.

"SEN KİM APPLE KİM DERLERDİ, ŞİMDİ İSE HAYALLERİM GERÇEK OLDU"

Farklı firmalardan iş teklifi geldiğini söyleyen Cebeci, "Bir firmadan 'Yaptığınız araştırmalardan dolayı sizi aramızda görmekten gurur duyarız' diye bir mail geldi. Düşündüm ama hedefimde Apple olduğu için orada çalışmayı düşünüyorum. Ailem derslerimi aksattığım için biraz kızdılar, 'Apple'dan sana hayır yok' dediler. Bazı insanlar okuyarak bir yerlere gelir ama ben öyle değilim. Ben yeteneğimle bir yerlere gelmek istiyorum. Açık lisede okuyarak Apple üzerine çalışmayı düşündüm. Ailem bu başarıdan sonra çok sevindi. Artık beni desteklemeye başladılar. Arkadaşlarım telefonlarında bir sıkıntı olduğunda hep benim yanıma geliyorlar. Kendime hep 'başarı bir yolculuktur, varış noktası değil' dedim. Hayallerim gerçek oldu. Firmalar resmen peşimden geliyor. Apple'dan gelecek teklifi bekliyorum. Hayallerinin peşini kimse bırakmasın. Ben bırakmadım. Ne zaman nerede hayallerimi gerçekleştireceğim dediysem herkes gülerdi. Sen kim Apple kim derlerdi. Şimdi ise hayallerim gerçek oldu" ifadelerini kullandı.

Trabzonlu lise öğrencisi, Siri'nin açığını bulunca Apple tarafından 3 bin dolar ile ödüllendirildi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Lise öğrencisi, Siri'nin açığını bulunca Apple tarafından 3 bin dolar ile ödüllendirildi

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