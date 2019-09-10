Sırbistan'ı yenen Arjantin, Dünya Kupası'nda yarı finale çıktı

10.09.2019 17:00

Dünya Kupası'nda 2006 yılından sonra ilk kez son 4'e kalan Arjantin, yarı finalde ABD-Fransa maçının galibiyle karşılaşacak. Son dünya, Avrupa ve olimpiyat ikincisi Sırbistan ise 5-8 klasman maçları yapacak.

Karşılaşmaya Campazzo ve Scola'nın etkili oyunuyla başlayan Arjantin, ilk 3 dakikada 8 sayılık üstünlük yakaladı: 12-4. Arjantin, yaptığı top kayıplarına rağmen ilk çeyreği 25-23 önde tamamladı.

SIRBİSTAN'IN ÇABASI YETERLİ OLMADI

İkinci çeyrekte dış şutlarda etkili olan Arjantin, 16. dakikada farkı tekrar 8'e çıkardı: 42-34. Arjantin, soyunma odasına 54-49 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte her iki takım da savunmalarını ön plana çıkardı. Sırbistan, farkı eritmesine rağmen Arjantin, final periyoduna 68-67 önde girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan Sırbistan, Guduric'in 3 sayılık basketiyle 32. dakikada 70-68 öne geçti. Arjantin, 39 yaşındaki Luis Scola'nın yıldızlaştığı son bölümde maçı koparttı ve sahadan 97-87'lik galibiyetle ayrılarak yarı finalist oldu.

Kaynak: AA