Sinop'u ekonomik olarak şahlandıracak projede çalışmalar başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta hayata geçirilecek olan 10,5 milyon avro bütçeli balık işleme, şoklama ve depolama tesisinde çalışmalara başlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta hayata geçirilecek olan 10,5 milyon avro bütçeli balık işleme, şoklama ve depolama tesisinde çalışmalara başlanıyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) öncülüğünde yürütülen "Sinop'ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi" kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti desteğiyle finanse edilerek hayata geçirilecek tesisin yeri geçen hafta firmaya teslim edilmişti. Yer tesliminin ardından tesisin yapılacağı alanda çalışmalara başlandı. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, firma yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Su ürünlerinde 10,5 milyon avroluk proje hayata geçiyor"

Su ürünlerinden elde edilen gelirin her geçen yıl arttığını ve buna bağlı olarak yatırımların da gerçekleştirildiğini söyleyen KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, "10,5 milyon avro bütçeli 'Sinop'ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi', Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı öncülüğünde paydaş kurumlarımızla birlikte yürütülmektedir. Projemiz Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti destekleriyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında hayata geçirilmektedir. Dünyada olduğu gibi buna paralel olarak Türkiye'de de su ürünleri üretiminin ve gelirinin artması sonucunda yatırımlar gerçekleştirilmektedir" dedi.

"Su ürünleri tesisi tüm Karadeniz'i kalkındıracak"

Sinop'un Karadeniz'de önemli bir coğrafi özelliğe sahip olduğunu belirten Dr. Genç, "Türkiye'de avcılıkla yöntemiyle su ürünlerinin yüzde 70-80'i Karadeniz'de üretilmektedir. Bu anlamda Sinop'u daha cazip hale getirebilmek ve buradaki işletmelerimize gerekli alt yapıyı sağlamak üzere bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Proje işleme, şoklama ve depolama faaliyetlerini içeriyor. Bu sayede deniz ürünlerinin işlenmesini, depolanmasını ve şoklanmasını sağlayacak bir tesis kurulacak. Sinop başta olmak üzere Karadeniz'deki bütün işletmeler bu tesisten faydalanabilecek. Aynı zamanda kooperatiflerimiz de bu tesisin işleme, şoklama ve depolama kısımlarında ayrı ayrı faydalanma imkanına sahip olacaklar. Bu vesileyle Sinop'ta daha fazla işletmemiz su ürünleri alanına yatırım yapabilecek ve Sinop'un ekonomisine önemli bir katkı sağlanmış olacak" diye konuştu.

"Sinop'un turizm ve su ürünleri alanında gelişimi sağlanacak"

İşletmelere yönetim danışmanlığı faaliyetlerini sürdüreceklerini de ifade eden Genç, "Projenin diğer bir bileşeni ise teknik yardım kısmı. Burada tesisin işletme modelinin hazırlanması ve kurumsal hale getirilerek işlevini sürdürebilmesi için gerekli danışmanlık hizmetleri ve teknik yardımlar sağlanacak. Teknik yardımın diğer kısmında ise Sinop'un hem turizm hem de su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizin faydalanacağı bir KOBİ danışmanlık merkezi kurulacak. Burada işletmelerimiz, yönetim danışmanlığı başta olmak üzere birçok danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilecekler. Bu sayede işletmeleriniz daha kurumsal hale gelerek rekabetçiliklerini artırmış olacaklar" şeklinde konuştu.

"Tesisle birlikte turizm master planı da hazırlanacak"

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan TR82 Bölgesinde turizm master planının da hazırlanacağını kaydeden Dr. Genç, şöyle konuştu: "Yine teknik yardımların son bileşeninde turizm sektörüne yönelik yapacağımız faaliyetlerimiz bulunuyor. Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan TR82 Bölgesi Turizm Master Planı hazırlanacak bununla bağlantılı olarak da destinasyon tanıtım stratejisi geliştirilecek ve kümelenme yol haritası hazırlanacak. Bunlara ilaveten Sinop'ta iki alanda kapsamlı bir şekilde destinasyon alan planlaması gerçekleştirilecek. Bu projeleri hayata geçirdiğimizde Sinop turizm alanında daha da güçlenmiş olacak diye düşünüyoruz."

Yakında temeli atılacak işletmenin 2023 yılında faaliyete geçeceğini kaydeden Genç, "Projemizin, ilk 18 aylık döneminde inşaat ve diğer kurulum işleri tamamlanacak. Son 12 ayında ise teknik yardım kısmında bahsettiğimiz faaliyetler hayata geçirilerek 30 ay gibi kısa bir süre içerisinde projemizi tamamlayacağız ve 2023 yılında projemiz tamamen işletmelerimize ve Sinop'a kazandırılmış olacak" bilgilerini verdi.

Sinop'ta son 30 yıl içerisinde yapılan en büyük yatırım olma özelliği de taşıyan tesis, 10,5 milyon avroya mal olacak. Tamamlandığında 3 bin ton deniz ürünleri işleme, şoklama ve depolama kapasitesine sahip olacak tesiste 81 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı