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Simon Kjaer'in menajeri, "Kjaer'in futbol hayatı bitecek" iddialarını yalanladı!

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Simon Kjaer'in, belindeki sorun nedeniyle futbol hayatının biteceği iddia edilmişti. Yıldız ismin menajeri Lars Hendel, "Aptalca söylentileri kopyalamak yerine sorduğunuz için teşekkür ederim. Yalan haber, üzülmeyin" diyerek iddiaları yalanladı.

09.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:36
Simon Kjaer'in menajeri,

Sezon başında sarı-lacivertli takıma geri döneceği iddia edilen 'nin eski oyuncusu Simon Kjaer'in belindeki riskli bir bölgede 4 milimlik kayma olduğu ve hayatının biteceği iddia edilmişti. Danimarkalı futbolcunun menajeri Lars Hendel, sakatlık iddialarına sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla netlik getirdi. Yapılan haberlerin gerçeklik değeri olmadığını dile getiren Hendel, "Aptalca söylentileri kopyalamak yerine sorduğunuz için teşekkür ederim. Yalan haber, üzülmeyin" yanıtını verdi.

12.5 MİLYON EURO'YA SEVILLA'YA GİTMİŞTİ

Türkiye'de top koşturduğu dönemde Fenerbahçe taraftarının gözbebeği haline gelen Kjaer, 12.5 milyon Euro'ya Sevilla'nın yolunu tutmuştu. İspanyol ekibinde beklenen performansı gösteremeyen tecrübeli oyuncunun sezon başında Sarı Kanaryalar'a tekrar döneceği konuşulurken, kiralık olarak Atalanta'ya transfer olmuştu.


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: Simon Kjaer'in menajeri, "Kjaer'in futbol hayatı bitecek" iddialarını yalanladı!
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