Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli blockchain projesi ve kripto para birimi Sikke, 4 Nisan'da satışa sunuluyor.

Türkiye genelinde 4 Nisan'da satışa sunulacak olan Sikke, şimdiden yoğun talep görüyor. Sikke AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Erden, Sikke Platformu'nu girişimcilerle yatırımcıları buluşturmak için geliştirdiklerini belirterek, platform için kripto para ve blockchain konusunda uzmanlardan görüş aldıklarını kaydetti. Erden, klasik blockchain zincirlerindeki yüzde 51 salt çoğunluğun suiistimale açık olduğunu, bu nedenle bazı handikapları Sikke Platformu'nda giderdiklerini ifade etti. Tamamıyla Türk bilgisayar mühendislerinin ürünü olan Sikke'nin üzerinde ekip olarak çok çalıştıklarını ve geliştirdikleri rowBlockChain teknolojisi ile blockchain sisteminde hız ve güvenlik konusunda devrimsel yenilikler yaptıklarını anlatan Erden, "Türkiye'de birçok insanın farklı projesi oluyor ancak finansal gücü olmadığı için projesini hayata geçiremiyor. Projesi olanları Sikke Platformu'na davet ediyoruz. Finansal gücü elde edebilmek için Sikke Platformu'nu kullanıyor olabilecekler. Sikke Platformu aracılığıyla hazırlanan projeler insanlara sunulabilecek. Yatırımcılar da bu projelerden kendilerince makul, mantıklı olanı değerlendirecek ve girişimcilere destek verecekler. Girişimciler hazırladığı projeler için bir zaman çizelgesi hazırlayacaklar. Projelerin her aşamasında girişimci ödeme alabilmek için yatırımcıların salt çoğunluğunun oyunu almalıdır. Örneğin projenin birinci aşamasında yüzde 51'lik kısım 'hedeflenen aşamaya geldi' onayından sonra projenin birinci aşaması için öngörülen yatırım tutarını girişimci alabilir. Dolayısıyla bu sistemle art niyetli projelerin yatırım almasının önüne geçip, yatırımcıları ve ödemelerini korumaya alarak tüm inisiyatifi yatırımcılara devredeceğiz" dedi.

Erden, Sikke projesinin akıllı sözleşmelerle yönetileceğini de vurgulayarak, "Sikke Platformu'nu girişimcilerin veya fikirlerin geniş kitlelere duyurulması ve ülkemizde teknolojinin gelişmesine katkı sunacak bir proje olarak düşünüyoruz. 2018 Temmuz ayında çıkması beklenen kitle fonlaması ile ilgili ikincil mevzuatlardan sonra lisans başvurusu yapacağız" şeklinde konuştu.

Sikke Platformu'nda kullanılacak olan Sikke kripto paraların toplamda 100 milyon adet üretildiğini, 2018 yılı için sadece 13 milyon adet Sikke'nin kullanılabilir olacağını vurgulayan Erden, "4 Nisan'da yapılacak ön satışta ise Nisan ayı sonuna kadar 4 periyot halinde 10 milyon Sikke tokenı satacağız. Şu anda sistemimizde 21 bin aktif kullanıcı var. Bu kullanıcıların toplamda 8 bin 487 adet kesesi var. Ödül alabilmeniz için kese oluşturmanız gerekiyor. Şu ana kadar 5 bin 392 adet ödül talebi geldi. 899 bin adet sikkeyi ücretsiz verdik. Beta testlerimiz devam etmekte olup, dünyanın neresinde olursanız olun 1 saniyenin altındaki işlem hızı ile rekorlar kırıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kendi kripto paranızı geliştirebilirsiniz"

Erden, www.sikke.com.tr'de yayınlanan Sikke Platformu'nda isteyen herkesin kendi kripto parasını geliştirebileceğini de belirterek, bununla ilgili şimdiden birçok talep aldıklarını dile getirdi. Sikke Platformu'nu kullanarak gerekli koşulları sağlayan girişimcilerin kendi para birimini oluşturabileceğini anlatan Erden, "Aslında Sikke'ye para demekten ziyade bu kripto paraların geliştirebileceği bir platform olarak da bakmak çok daha doğru olacaktır. Biz aslında işin bu tarafından Ethereum'un platform yapısını kendimize örnek ve model aldık. En hızlı olduğunu iddia eden kripto para platformundan çok daha hızlı olduğumuzu düşünüyorum. Sayısal değerlerimiz de bunu gösteriyor. Testlerimizi şuan sanal sunucular üzerinde yapıyoruz. Teorik olarak 1 saniyede 100 bin işlem yapabilme kapasitemiz var. İşlem onayları için PoS algoritması kullanarak, çevreci ve doğaya saygılı bir platform kuracağız" diye konuştu. - GAZİANTEP