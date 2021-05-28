Şikeyle suçlanan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü

Beşiktaş'ın Hatayspor'u 7-0 mağlup ettiği karşılaşmada rakip takımdan Kamerunlu Aboubakar'ın, "Milli Takım'a aldıracağım" vaadinde bulunduğu iddia edilen Billong, iddialara çok sert çıktı. Billong, "Harika bir sezon geçirdim ve seçildim. Belirtmek isterim ki; hiçbir zaman şikeye bulaşmadım ve bulaşmayacağım. Milli Takım davetini Beşiktaş maçından önce aldım" dedi.