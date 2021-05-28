Şikeyle suçlanan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü
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Şikeyle suçlanan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın Hatayspor'u 7-0 mağlup ettiği karşılaşmada rakip takımdan Kamerunlu Aboubakar'ın, "Milli Takım'a aldıracağım" vaadinde bulunduğu iddia edilen Billong, iddialara çok sert çıktı. Billong, "Harika bir sezon geçirdim ve seçildim. Belirtmek isterim ki; hiçbir zaman şikeye bulaşmadım ve bulaşmayacağım. Milli Takım davetini Beşiktaş maçından önce aldım" dedi.

Hatayspor'un Kamerunlu futbolcusu Billong, şike haberleriyle ilgili sert savunma yaptı. Billong, iddiaların tümünü reddetti ve asla şikeye bulaşmadığını ifade etti.

İşte Billong'un açıklamaları:

"GEREKLİ ARAŞTIRMALARI YAPSINLAR"

"Türkiye'den gelen haberler beni çok üzüyor. Hatayspor'da harika bir sezon geçirdim ve Kamerun Milli Takımı'na davet edildim. Kesinlikle belirtmek isterim ki, hiçbir zaman şikeye bulaşmadım, bulaşmayacağım. Hiçbir zaman şikeyi teşvik etmedim, katılmadım ve katılmayacağım. Türkiye'deki bağımsız bir bir kurum, gerekli araştırmaları yapabilir. Kamerun Milli Takımı'na çağırıldığım haberini de Beşiktaş maçından önce aldım."

Şikeyle suçlanan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü
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Şikeyle suçlanan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü - Haberler Spor
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