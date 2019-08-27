"Sigaraya 5 TL zam yapıldı" iddiası yalanlandı

27.08.2019 07:27

Sigaraya zam yapıldığı iddialarına ilişkin British American Tobacco (BAT) Türkiye'den açıklama yapıldı.

Sosyal medyada kullanıcıları, sigaraya 5 TL daha zam geleceği iddialarına tepki gösterdi. Bu tepkiler sonrası Twitter'da "sigaraya 5" başlığı kısa sürede Türkiye gündeminde üst sıralara tırmandı.

"ZAMLI FİYAT LİSTELERİ GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Konuyla ilgili BAT'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün bazı sosyal medya hesaplarından British American Tobacco Türkiye ürünlerine zam yapılacağı şeklinde verilen haberler ve sözde zamlı fiyat listeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kurumumuzun ürünlerine yönelik aldığı bir zam kararı yoktur. Gerçek olmayan ve kurgulanmış görseller ile servis edilen, ne amaçla yapıldığını anlayamadığımız bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz"