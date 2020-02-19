Sıfır otomobiller banttan inmeden satılıyor
Kamu bankalarının yerli üretimi desteklemek amacıyla geçen ekim ayında hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası"nın uzatılmasıyla otomobil ve hafif ticari araç satışlarındaki hareketlilik "tam gaz" devam ediyor.
19.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:07
Kamu bankalarının yerli üretimi desteklemek amacıyla geçen ekim ayında hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası"nın uzatılmasıyla otomobil ve hafif ticari araç satışlarındaki hareketlilik "tam gaz" devam ediyor.
Kaynak: Dunya.com