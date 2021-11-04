Shiba Robinhood'da ne zaman listelenecek? Shibacoin Robinhood listelenecek mi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Dogecoin'in çizgisinden devam eden ve arkasında herhangi bir milyarderin spekülatif açıklamaları olmayan Shiba Inu'de aksine milyarder iş insanı Elon Musk olumsuz yorumda bulunmuş ve elinde Shiba Inu tutmadığını söylemişti. Ancak kripto paraya olan ilgi azalmadı. Sık sık yükselik ve düşüş yaşayan Shiba Coin Robinhood'da ne zaman listelenecek?

SHIBACOIN ROBINHOOD LİSTELENECEK Mİ?

Şaka amaçlı meme coin olarak tasarlanan Shiba INU geçtiğimiz günlerde yüzde 90 değer kazanınca yatırımcının gündeminde kalmaya devam ediyor. Özellikle ABD'li aracı kurum Robinhood'un Shiba Inu'yu işlem listesine almasıyla birlikte Shiba Inu fiyatı rekor kırdı. Gate.io ve Binance ile güçlü kripto para borsalarına giren Shiba Inu'yu Türkiye'den de Paribu işlem listesinde sıralamaya başladı.

SHİBA INU COİN KAÇ DOLAR/TL OLDU?

Shiba INU yatırımcıları sayesinde geçtiğimiz günlerde 40.2 trilyon adetlik işlem hacmine ulaşmıştı. Shiba coin an itibariyle 0,00062700 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. İşlem hacmi ise dalgalı seyir izliyor.

SHİBA YORUMLARI

Shiba Inu için sosyal medyada ve kripto para uzmanları çeşitli yorumlarda bulunuyor. Genel kanı olarak Shiba Inu'nun yatırımcıları 1 cent olmasını bekliyorlar. Herhangi bir dayanağı bulunmayan bu şekildeki yönlendirmelere itibar edilmemesi de gerekiyor. Kripto para piyasalarında herhangi bir marj dilimi olmadığı için yatırılan para bir anda buharlaşabildiği gibi binlerce katına da yükselebiliyor. Kripto para piyasasında işlem yaparken dikkatli olunması gerekiyor.

SHIBA COIN ROBINHOOD'DA LİSTELENECEK Mİ?

Robinhood, yeni listelemeler için henüz bir açıklamada bulunmadı. Shiba coin hakkında bilgi almak isteyen kullanıcılar, Robinhood App'e mail atarak bilgi edindi. App hakkında bilgilendiren kişiler şu an için bir listelemeden bahsetmedi. Şirket yetkililerinin açıklamalarına göre platform, düzenleyici çerçevenin netleşmesinin ardından listelenme konulara eğilmek istiyor.

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