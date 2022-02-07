Shiba coin neden yükseldi? 7 Şubat 2022 Shiba neden yükseliyor? Shiba 1 TL olur mu? Shiba yakımı ne zaman?

Shiba coin neden yükseldi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kripto para piyasası son günlerde hareketli günler geçiriyor. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano ve Tether gibi kripta para piyasasının değerli coinlerinin ardından özellikle son günlerde gündeme gelen Shiba Coin merak konusu oldu. Kripto para piyasasında Dogecoin katili olarak gösterilen Shiba Coin'in yükselişi kripto para piyasası hareketlendirdi. Shiba 1 tl olur mu?

SHIBA COIN NEDEN YÜKSELDİ?

SHIB coin şu anda 0,00002268 dolar seviyesinde bulunuyor. %0,70 değer kaybı yaşayan SHIB, gün aralığında 0,00002235 - 0,00002301 dolar seviyesinde ilerledi. Shiba Coin'in 24 saatlik hacmi ise $684,76M.

Shiba'nın yakın zamanda yakımının olacağı düşünülüyor. Bu durumun etkilemiş olabileceği belirtiliyor.

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