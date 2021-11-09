Son zamanlarda dalgalı seyir izleyerek 59-60 bin dolar seviyesinde hareket eden Bitcoin, son 24 saatte 7.74 yükselerek 66.260.39 dolar seviyesine çıktı. Şaka olarak piyasaya sürülen Shiba coin için araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde yükseliş trendi ile en çok konuşulan coinler arasına girmişti. Yatırımcıların gözü Shiba yakımında. Peki Shiba artar mı? Shiba coin yükselecek mi? Shiba yakımı ne zaman?

SHİBA ARTAR MI?

Son günlerde sakin seyreden Shiba coin'in geleceği merak konu oldu. Milyarder iş insanı Elon Mask'ın Shiba coin hakkında yaptığı olumsuz açıklamalar rağmen yükseliş trendini düşürmeyen Shiba coin'in 1 cent olması bekleniyor. Ancak kripto para yatırımcıları, bir dayanağı olmayan yorumlara itibar etmemeli ve yatırım konusunda dikkatli davranması gerekiyor.

SHIBA COIN YAKIMI NE ZAMAN?

Shiba Inu bir meme parası olarak başladı, ancak jetonun evriminin çok daha ciddi bir kripto varlığına dönüştüğü görülmektedir. Shiba Inu şu anda 394,7 trilyonluk dolaşım arzına sahip. Kripto para birimi ayrıca 7 Ekim'de NowPayments aracılığıyla yapılan tüm işlemlerin işlem başına yakılan SHIB yüzdesini göreceğini duyurulmuştu. Ancak yüzdesini açıklamadı.

Bazı jeton sahipleri, projeyi arzı azaltmak için daha fazla jeton yakmaya çağırırken, diğerleri yeni alıcıların hile yapacağını iddia ediyor. Bu amaçla Shiba Inu, bu ayın başlarında NowPayments ile her işlemde bir SHIB yüzdesinin yakılacağı bir ortaklık imzaladı. Yakın zamanda yeniden bir yakma işlemi olup olmayacağı belirtilmedi.

ROBINHOOD HAMLESİ REKOR KIRDIRMIŞTI

ABD'li aracı kurum Robinhood'un SHIB alım-satım işlemleri için değerlendirme aşamasında olduğunu duyurmasının ardından Shiba Inu'da sert yükseliş yaşandı. Bu gelişmelerin ardından yüzde 40'a yakın yükseliş yaşayan SHIB 0,00005959 seviyesini test etmişti. Shiba Coin, ekim ayında 8854 seviyesine çıkarak tarihin en yüksek seviyesini gördü.

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