Sherman Cárdenas'in Independiente Medellín'e Attığı Serbest Vuruş Golü
2014 yılında Atletico Nacional ve Independiente Medellin arasında oynanan "Clasico Paisa" derbisinde Sherman Cardenas attığı harika serbest vuruş golüyle takımının 3-0'lık galibiyetine önemli katkıda bulunuyor.
01.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:10
2014 yılında Atletico Nacional ve Independiente Medellin arasında oynanan "Clasico Paisa" derbisinde Sherman Cardenas attığı harika serbest vuruş golüyle takımının 3-0'lık galibiyetine önemli katkıda bulunuyor.
Kaynak: Dugout