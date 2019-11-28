SGK'yı dolandırarak 25 milyon lira zarara uğratan medikal firmalarına jandarmadan operasyon
SGK'yı 25 milyon lira zarara uğratan medikal firmalarına yönelik jandarma 7 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattıkları belirlenen medikal firmalarına yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma Genel Komutanlığının söz konusu operasyonla ilgili internet sitesinden açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"KOM Daire Başkanlığınca, bazı medikal firmalarının Sosyal Güvenlik Kurumunun dolandırılması sonucu 25 milyon lira zarara uğratması olayı ile ilgili 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilerek 23 şüpheli yakalanmıştır."
Haber Videosu: SGK'yı dolandırarak 25 milyon lira zarara uğratan medikal firmalarına jandarmadan operasyon