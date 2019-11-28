SGK'yı dolandırarak 25 milyon lira zarara uğratan medikal firmalarına jandarmadan operasyon
Haberler » Güncel » SGK'yı dolandırarak 25 milyon lira zarara uğratan medikal firmalarına jandarmadan operasyon - Haber

SGK'yı dolandırarak 25 milyon lira zarara uğratan medikal firmalarına jandarmadan operasyon

SGK'yı 25 milyon lira zarara uğratan medikal firmalarına yönelik jandarma 7 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

28.11.2019 07:47 | Son Güncelleme: 28.11.2019 07:52
SGK'yı dolandırarak 25 milyon lira zarara uğratan medikal firmalarına jandarmadan operasyon

Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattıkları belirlenen medikal firmalarına yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Genel Komutanlığının söz konusu operasyonla ilgili internet sitesinden açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KOM Daire Başkanlığınca, bazı medikal firmalarının Sosyal Güvenlik Kurumunun dolandırılması sonucu 25 milyon lira zarara uğratması olayı ile ilgili 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilerek 23 şüpheli yakalanmıştır."


Haber Videosu: SGK'yı dolandırarak 25 milyon lira zarara uğratan medikal firmalarına jandarmadan operasyon
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et