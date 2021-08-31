Avusturya mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade gerekçesi olarak 'Avrupa Suçluların İadesi Anlaşması'nı gösterdi
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Avusturya mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade gerekçesi olarak 'Avrupa Suçluların İadesi Anlaşması'nı gösterdi

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Wels Mahkemesi'nin SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili, her iki ülkenin de tarafı olduğu 'Avrupa Suçluların İadesi Anlaşması'nı gerekçe gösterdi. Mahkeme Türkiye'nin talebinin, bu sözleşmenin şartlarına ve Avusturya Suçluların İadesi Kanunu'na uygun olduğu görüşüyle Korkmaz'ın iade edilmesine karar verdi.

Avusturya Wels Mahkemesi 25 Ağustos tarihinde Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi. Mahkeme ABD'nin iade talebiyle ilgili ise henüz karar vermedi. Mahkeme ABD'nin iade başvurusuyla ilgili de ayrıca kararını verdikten sonra, Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceği kesinleşecek. Mahkemenin gelecek günlerde kararını vermesi bekleniyor.

ABD'NİN TALEBİ REDDEDİLİRSE TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK

ABD'nin iade talebinin de kabul edilmesi halinde Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceği, Avusturya Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek. ABD'nin iade talebi reddedilirse Korkmaz Türkiye'ye iade edilecek.

TÜRKİYE'NİN TALEBİ ANLAŞMAYA VE KANUNA UYUYOR

Wels Mahkemesi Türkiye'nin de tarafı olduğu Avrupa Suçluların İadesi Anlaşması ve Avusturya Suçluların İadesi Kanunu'na, Türkiye'nin başvurusunu uygun bularak Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesine karar verdi.

Avusturya mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade gerekçesi olarak 'Avrupa Suçluların İadesi Anlaşması'nı gösterdi
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Avusturya mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade gerekçesi olarak 'Avrupa Suçluların İadesi Anlaşması'nı gösterdi - Haberler Ekonomi
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